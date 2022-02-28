"За нашу "Мрію" ми готові знищити усі ваші надії": полк "Азов" збив російський літак

Збитий російський літак. Фото: колаж "Сьогодні"

Над небом Маріуполя полк "Азов" підбив російський літак.

Про це повідомили у Telegram.

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"Ворог чи не щодня здійснює нальоти авіації з метою обстрілу місцевого населення та інфраструктури. Від вогню з неба вже постраждали і мешканці Маріуполя, і навколишні села. Але сьогодні захисники міста дали гідну відсіч окупанту", – йдеться у повідомленні.

Під час одного із заходів ворожого літака по ньому відпрацювали 2 розрахунки ПЗРК полку "Азов". Ракета потрапила до хвостової частини літака (ймовірно СУ-25).

"Небо не ваше, росіяни! Бійтеся, бо за нашу "Мрію" ми готові знищити всі ваші надії! – йдеться у повідомленні.

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Інформацію також підтвердив мер Маріуполя.

"Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" – знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!" – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Розгромні втрати

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:

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Літаки 29

Гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармати 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БПЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Кошти ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300

У Міноборони зазначають, що дані можуть уточнюватися, оскільки збирання такої інформації складне – бої бувають дуже затяжними, а цифри можна підрахувати лише після закінчення. Плюс, якщо бій розпочався одного дня, а продовжився наступного, визначити статистику складно.

Також нагадаємо, цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.