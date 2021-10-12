За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 12 тисяч осіб

Кількість заражених за добу коронавірусів зменшилася / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" -варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може передаватися на 30-100% більше, ніж варіант "Альфа".
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