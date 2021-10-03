Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 8 тисяч осіб: де найбільше хворих

Юлія Гаврилюк
3 жовтня, 08:17
В Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 2 455 189 осіб – 56 775 померли від хвороби

Кількість заражених за добу коронавірусом зменшилась / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 7967 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 455 189 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 126 жителів України (всього – 56 775). Вилікувати вдалося 2 263 407 інфікованих (1483 – за останню добу).

Реклама

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 220 випадків;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 855 випадків;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 363 випадки;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 224 випадки;
  • Івано-Франківська область – 191 випадок;
  • Київська область – 147 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 165 випадків;
  • Львівська область – 536 випадків;
  • Миколаївська область – 348 випадків;
  • Одеська область – 571 випадок;
  • Полтавська область – 73 випадки;
  • Рівненська область – 131 випадок;
  • Сумська область – 334 випадки;
  • Тернопільська область – 360 випадків;
  • Харківська область – 1073 випадки;
  • Херсонська область – 347 випадків;
  • Хмельницька область – 427 випадків;
  • Черкаська область – 165 випадків;
  • Чернівецька область – 462 випадки;
  • Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:

  • "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

  • ризик госпіталізації вищий;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

  • "Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

Читайте також:

Реклама

Реклама