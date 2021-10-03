За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 8 тисяч осіб: де найбільше хворих

Кількість заражених за добу коронавірусом зменшилась / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 7967 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 455 189 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 126 жителів України (всього – 56 775). Вилікувати вдалося 2 263 407 інфікованих (1483 – за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

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