За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 8 тисяч осіб: де найбільше хворих

Кількість заражених за добу коронавірусом зменшилась / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу виявили 7967 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 455 189 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 126 жителів України (всього – 56 775). Вилікувати вдалося 2 263 407 інфікованих (1483 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 220 випадків;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 170 випадків;
- Дніпропетровська область – 855 випадків;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 363 випадки;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 224 випадки;
- Івано-Франківська область – 191 випадок;
- Київська область – 147 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 165 випадків;
- Львівська область – 536 випадків;
- Миколаївська область – 348 випадків;
- Одеська область – 571 випадок;
- Полтавська область – 73 випадки;
- Рівненська область – 131 випадок;
- Сумська область – 334 випадки;
- Тернопільська область – 360 випадків;
- Харківська область – 1073 випадки;
- Херсонська область – 347 випадків;
- Хмельницька область – 427 випадків;
- Черкаська область – 165 випадків;
- Чернівецька область – 462 випадки;
- Чернігівська область – 191 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
Читайте також:
- Вакцина чи імунітет: вчені порівняли, що ефективніше проти COVID-19
- Примусова вакцинація в Україні: кого звільнять від роботи без COVID-сертифікату
- У лікарні Дніпра заповнена COVID-реанімація. Всі пацієнти – противники вакцинації