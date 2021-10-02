Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу зросла кількість летальних випадків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 08:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні з початку епідемії коронавірусу заразилися 2 447 222 людини – 56 649 померли від хвороби
В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID-19
В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 11 809 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 447 222 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 203 жителя України (всього – 56 649). Вилікувати вдалося 2 261 924 інфікованих (3 469 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" – варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

  • Реклама

    "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа" – варіант (британський);

  • ризик госпіталізації вище;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

  • Реклама

    "Дельта" – варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

47 663

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти