Забіг обіцянок. У Черкасах оригінально відсвяткували початок нового року (фото)

Новорічні обіцянки писали на стартових номерах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бігли усі – навіть немовлята в візочках та чотирилапі улюбленці. Оригінальним новорічним забігом "обіцянок" відзначили початок року у Черкасах.

На місці побували кореспонденти новин "Сьогодні".

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Там близько 70 любителів бігу та здорового способу життя, у новорічних шапочках та костюмах, зібралися під центральною ялинкою. Вони писали на своїх стартових номерах креативні обітниці.

Що обіцяли

Найчастіше обіцяли собі стати спортивнішим та щасливішим, а ще – просили для України миру. А далі відчайдухи – із вітаннями та посмішками бігли вулицями міста символічні 2022 метри – на честь прийдешнього свята.

Організатори кажуть – забіг організували для того, щоб нагадати, що Новий рік можна зустрічати активно, а не лежачи перед телевізором, та щоб довести, що 1 січня – саме той час, коли за допомогою лише однієї обіцянки можна круто змінити життя на краще.

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Новорічний забіг у Черкасах. Фото: "Сьогодні"

Забіг Санта-Клаусів

У Харкові вже вп'яте відбувся благодійний марафон – забіг у костюмах Санта-Клаусів. Цього року зареєструвалося близько 150 осіб.

Насправді ніхто не біжить 42 кілометри. Є дистанції в 12,6 та трохи більше одного кілометра. Остання дистанція – наймасовіша. Організатори кажуть, що зареєструвалися близько 150 осіб, та приблизно стільки ж прийшли без реєстрації одразу на старт.

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