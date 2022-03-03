Навіщо ви народжували своїх дітей? Митрополит Климент звернувся до матерів солдатів РФ – відео

Митрополит Климент відреагував на вторгнення РФ до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.

Відео звернення опублікували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

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Він наголосив, що діти російських матерів, яких вони любили і на яких покладали надії, перетворилися на вбивць.

"У ваших силах припинити це безумство. Заберіть своїх дітей. Заберіть тих, хто в полоні, зупиніть тих, хто сідає на танки. Заберіть тіла вбитих. Навіщо ви народжували своїх дітей? Щоб вони загинули в Україні вбивцями? Зупиніть війну. Ви матері, вам Бог дав таїнство народити дитину", – емоційно висловився священнослужитель.

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Ситуація в Україні 3 березня