Навіщо ви народжували своїх дітей? Митрополит Климент звернувся до матерів солдатів РФ – відео

Митрополит Климент відреагував на вторгнення РФ до України / Фото: Колаж: Сьогодні
Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
Відео звернення опублікували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
Він наголосив, що діти російських матерів, яких вони любили і на яких покладали надії, перетворилися на вбивць.
"У ваших силах припинити це безумство. Заберіть своїх дітей. Заберіть тих, хто в полоні, зупиніть тих, хто сідає на танки. Заберіть тіла вбитих. Навіщо ви народжували своїх дітей? Щоб вони загинули в Україні вбивцями? Зупиніть війну. Ви матері, вам Бог дав таїнство народити дитину", – емоційно висловився священнослужитель.
Ситуація в Україні 3 березня
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- Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Тепер солдати мародерствують і відбирають харчі в місцевих жителів.