Затриманий мінер, який відправляв поштою посилки з бомбами

Підозрюваний був затриманий в Чернівцях і доставлений до Києва / Колаж "Сегодня"
Поліція повідомила, що затримала чоловіка, який підірвав кілька поштоматов в різних містах України. Він був арештований в Чернівцях. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, житель Чернівців, який раніше не був судимий. У нього виявилося два паспорти – України та Росії.
Про це сказано на сайті Київської міської прокуратури.
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У четвер, 29 липня, в ящиках поштоматів в Києві та Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої. Останній такий вибух стався близько шостої години ранку в приміщенні одного з ТЦ на Оболоні в ящику доставки посилок "Нової Пошти". На щастя, ніхто не постраждав.
"У ході обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків почтомата спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу і поліетилену", – заявили в поліції Одеської області.
Затриманий біля одного з підірваних почтоматов / Фото МВС
Уже ввечері за результатами розслідування поліція встановила особу можливого підривника. А вночі до нього прийшли з обшуками.
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У будинку, де жив затриманий, виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для придушення GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти" і чорнові записи. Також у затриманого виявили паспорта громадянина України та РФ, видані на його ім'я.
Частини вибухового пристрою, який спрацював / Фото МВС
Зараз підозрюваний перебуває в Оболонському управлінні поліції в місті Києві. Прокуратура готує повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Мотив підриву почтоматів поліція поки не повідомляє.
Готова до використання "бомбочка" / Фото МВС
Нагадаємо, що 29 липня, в приміщенні одного з торгових центрів столиці пролунав вибух почтомату.
Тижнем раніше в Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждали шість людей. Серед поранених була дитина.
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