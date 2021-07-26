Затримання небезпечної банди "Сенсея" і скандал з нардепом Юрченко – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ми зібрали найбільш обговорювані новини понеділка, 26 липня

У понеділок, 26 липня, українці обговорювали, як в Києві затримали злочинну банду, яку очолював колишній співробітник СБУ Олександр Оверченко і штраф, який поліція просить стягнути з нардепа Юрченко.

Затримання банди "Сенсея"

Поліція Київської області затримала особливо небезпечну злочинну банду "Сенсея", яку підозрюють у скоєнні більше двох десятків тяжких злочинів. Її очолював колишній співробітник СБУ Олександр Оверченко. На рахунку злочинного угруповання понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Серед жертв підозрюваних – чиновники, судді, правоохоронці. Злочинці не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.

Як розповів "Сьогодні" начальник поліції Київської області Андрій Небитов, поліцейські навали угруповання бандою "Сенсея", оскільки таке було прізвисько у її організатора.

Затримання злочинців / Фото: СБУ

Негода в Європі

"Під водою" опинилися Лондон, деякі райони Бельгії і Швейцарії – вулиці міст перетворилися на річки.

Кілька годин дощу, і Лондон уже вдруге за місяць йде під воду. Через водного апокаліпсису в столиці Англії затопило вісім підземних і одну наземну станцію метро. У вестибюлі лондонської підземки бурхливі потоки. Води там лилося по коліно.

Дороги перетворилися в канали, машини пропливали по вулицях, а громадський транспорт зупинений. Крім метро затоплені автомобільні тунелі, дорожні розв'язки.

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Скандал з нардепом Юрченко

З народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який влаштував ДТП у Львові на незадекларованому авто, поліція просить суд стягнути штраф.

Проти нардепа правоохоронці склали адміністративний протокол. Йому інкримінують статтю про управління транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння.

За цією статтею, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на 1 рік.

Юрченко потрапив у ДТП – виявляється, був під кайфом. Колаж "Сьогодні"

НП з літаком Belavia

Під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію з 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів, повідомили сайту "Сьогодні" в авіакомпанії Belavia.

"Відповідно до інструкцій екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниженні до висоти в 8000 футів і заході на посадку в" Домодєдово ", – розповіли в авіакомпанії.

У московському аеропорту "Домодєдово" пасажирам надали харчування. Потім протягом декількох годин авіакомпанія пересадила пасажирів в інший літак, який доставив їх на турецький курорт.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: