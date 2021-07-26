Юрченко можуть позбавити водійських прав через ДТП під наркотиками у Львові

Юрченко може залишитися без водійських прав. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліція просить суд стягнути штраф з народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який влаштував ДТП у Львові на незадекларованому авто, і позбавити на 1 рік водійських прав за водіння у нетверезому стані у Львові.
Про це повідомляють Українські Новини.
Проти нардепа правоохоронці склали адміністративний протокол. Йому інкримінують статтю про управління транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння.
Згідно з цією статтею, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на 1 рік.
Протокол по Юрченко розглядатиме Галицький районний суд Львова. Засідання заплановано на 3 серпня 14:00.
Читайте також:
"Кожну п'ятницю я в гі*но": реакція Мережі на Юрченка під кайфом на "Мустангу"
Що відомо про ДТП за участю нардепа
Інцидент стався 8 липня на площі Міцкевича. За даними ЗМІ, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі.
Після зіткнення народний депутат напав на постраждалого водія, завдав йому тілесних ушкоджень та відібрав смартфон. Зазначається, що в результаті аварії пошкоджено й інші автомобілі.
З’ясувалося, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.
Тим часом сам Юрченко виправдався за ДТП. Він стверджує, що наркотики не приймав, і навіть здав кілька тестів у київських клініках.
Юрченко повертається до Києва зі Львова на своєму "Мустангу":
Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці