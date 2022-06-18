Закриття Литвою транзиту товарних поїздів, перевірка документів Тернопільщиною та інші важливі події 18 червня

Транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області, а на Тернополі перевірятимуть документи у всіх. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 18 червня, Литовська залізниця перестане здійснювати транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського Союзу, в Калінінград. Крім того, у жителів Тернопільщини і внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть документи.

У суботу в Києві попрощаються із загиблим активістом Романом Ратушним

У Києві 18 червня попрощаються з активістом Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом, захищаючи Україну від російських загарбників. Про час та місце прощання з Романом повідомили у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", яку він очолював.

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О 10.00 у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна служба. Прощання з Романом Ратушним відбудеться о 12.00 на Майдані Незалежності (під стелою). Українського захисника поховають на Байковому цвинтарі у Києві.

Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Литовська залізниця у ніч проти суботи перестане здійснювати транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського Союзу, в Калінінград (колишній Кенігсберг). Про це перевізник повідомив керівництву регіону, передає Радіо Свобода з посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

Під заборону ЄС потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

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З 18 червня проїзд в автобусах Львова стане платним для школярів під час канікул

З 18 червня по 31 серпня, під час канікул, у Львові проїзд у міських автобусах для школярів стане платним. Вартість поїздки становить 15 грн, повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Безоплатно користуватися міськими автобусами у період літніх канікул можуть лише діти пільгових категорій за наявності відповідних посвідчень.

При цьому в літній період поїздки у трамваях та тролейбусах для дітей шкільного віку залишаються безоплатними. Пільговий проїзд для учнів у міському електротранспорті діє цілий рік.

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На Тернопільщині у людей перевірятимуть документи

У мешканців Тернопільщини та внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть документи. Про це заявив на брифінгу Ради оборони області начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. Додаткові наряди працюватимуть цілодобово з 18 червня. За ці 2 дні планується організувати систему роботи. Перевірятимуть документи у людей незалежно від статі та місця проживання.

Під час воєнного стану всі громадяни, які пересуваються на території нашої області, повинні мати відповідні документи. Вони можуть бути у вигляді паспорта, посвідчення водія або в "Дії" на телефоні.