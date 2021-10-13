Закриті школи і нові спалахи: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні знову можуть ввести локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні відбувся різкий стрибок захворюваності COVID-19. За останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 4313 особи більше, ніж вчора.

Детальніше про ситуацію з COVID-19 в Україні – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 471 жителів України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованих (6 462 – за останню добу).

В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

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Регіони України – в яких вони зонах карантину

"Помаранчева зона" адаптивного карантину: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська. Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

До речі, всі інші регіони входять у "жовту зону" карантину.

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні".

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В Україні школи масово йдуть на канікули

У школах України почали масово міняти графіки осінніх канікул. Так, багато навчальних закладів йдуть на відпочинок на тиждень раніше, ніж планувалося.

Івано-Франківськ

Школи Івано-Франківська йдуть на канікули з 18 жовтня. За планом вони повинні були початися 25 жовтня, однак на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше. Це пов'язано з тим, що влада хоче поліпшити епідеміологічну ситуацію в країні.

Харків

У школах Харкова батькам вже повідомляють про те, що канікули триватимуть з 18 жовтня до 2 листопада. Це означає, що фактично останній навчальний день перед довгими канікулами буде 13 жовтня, оскільки 14-17 жовтня в Україні чотири дні вихідних.

Львів

З 18 жовтня учні середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. А осінні канікули розпочнуться з 25 жовтня.

Мелітополь

З 11 жовтня школярі перейшли на дистанційне навчання, а канікули розпочнуться з 18 жовтня.

Вінниця

Канікули в школах розпочнуться з 18 жовтня.

Кропивницький

Школярі відправляться на відпочинок з 18 жовтня. Також прийнято рішення про те, щоб продовжити канікули на два тижні – до 1 листопада.

Суми

Школам міста також рекомендується піти на канікули з 18 жовтня.

Херсон

Діти на осінні канікули підуть відпочивати з 18 жовтня, а не з 1 листопада.

Черкаси

Канікули запропонували перенести і почати з 18 жовтня, щоб зменшити витрати тепла. Так, діти відпочиватимуть до 24 жовтня.

Школи України йдуть на канікули раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

На Волині у 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19

На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.

Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: у Ківерцівському медколеджі, Княгиніновському ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.

Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та ліцеї №2.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Івановича.

Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності у школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

Новий спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Загроза локдауну в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливість перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.