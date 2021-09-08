Запланувала вбивство і підпал. У Полтаві копи знайшли щоденник дівчини, яка поранила двох з арбалета

Суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річної Таїсії Петрової. Фото: колаж "Сьогодні"

Полтавські ЗМІ повідомили, що нібито у затриманої дівчини, яка поранила двох людей з арбалета, копи вилучили щоденник, де було написано про заплановані вбивства і підпал. Своєю чергою джерела "Сьогодні" серед місцевих правоохоронців підтвердили вилучення щоденника.

"Але поки що невідомо, чи її це почерк, чи ні. Швидше за все, буде призначена почеркознавча експертиза", – розповіли нам правоохоронці.

За даними пресслужби Полтавської облпрокуратури, в рамках слідства буде призначено проведення експертизи, яка відповість на питання про психічне здоров'я заарештованої.

"Вона скористалася правом не свідчити проти себе і, відповідно, ніяких свідчень проти себе не дала. До речі, під час обшуку у неї знайшли ще один арбалет зі стрілами", – розповіли нам полтавські правоохоронці.

У соцмережах з'явилася інформація, що нібито в кімнаті у заарештованої знайшли закривавлений череп і фотографії розчленованих тварин. Але полтавські правоохоронці назвали цю інформацію фейком.

"Такого там точно не було", – уточнили правоохоронці.

Обрали запобіжний захід

8 вересня суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка поранила з арбалета двох вчителів. Дівчину взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

"Суд дійсно заарештував на два місяці дівчину, яка стріляла з арбалета. Їй інкримінують замах на вбивство. Що стосується здоров'я двох викладачів, яких вона поранила, то їхній стан здоров'я задовільний, їх виписали з лікарні", – розповів "Сьогодні" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

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