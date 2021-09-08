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Запланувала вбивство і підпал. У Полтаві копи знайшли щоденник дівчини, яка поранила двох з арбалета

Ігор Сєров, Ольга Кравченко
8 вересня, 15:35
Призначили проведення експертизи, яка відповість на питання про психічне здоров'я заарештованої

Суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річної Таїсії Петрової. Фото: колаж "Сьогодні"

Полтавські ЗМІ повідомили, що нібито у затриманої дівчини, яка поранила двох людей з арбалета, копи вилучили щоденник, де було написано про заплановані вбивства і підпал. Своєю чергою джерела "Сьогодні" серед місцевих правоохоронців підтвердили вилучення щоденника.

"Але поки що невідомо, чи її це почерк, чи ні. Швидше за все, буде призначена почеркознавча експертиза", – розповіли нам правоохоронці.

За даними пресслужби Полтавської облпрокуратури, в рамках слідства буде призначено проведення експертизи, яка відповість на питання про психічне здоров'я заарештованої.

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"Вона скористалася правом не свідчити проти себе і, відповідно, ніяких свідчень проти себе не дала. До речі, під час обшуку у неї знайшли ще один арбалет зі стрілами", – розповіли нам полтавські правоохоронці.

У соцмережах з'явилася інформація, що нібито в кімнаті у заарештованої знайшли закривавлений череп і фотографії розчленованих тварин. Але полтавські правоохоронці назвали цю інформацію фейком.

"Такого там точно не було", – уточнили правоохоронці.

Обрали запобіжний захід

8 вересня суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка поранила з арбалета двох вчителів. Дівчину взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

"Суд дійсно заарештував на два місяці дівчину, яка стріляла з арбалета. Їй інкримінують замах на вбивство. Що стосується здоров'я двох викладачів, яких вона поранила, то їхній стан здоров'я задовільний, їх виписали з лікарні", – розповів "Сьогодні" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

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