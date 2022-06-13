Запоріжжя прийняло вже 130 тисяч переселенців

Переселенцям надають підтримку в Запоріжжі / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Запоріжжя прийняло майже 130 тисяч людей, які виїхали з Маріуполя та його околиць. Компанія "Метінвест" турбується про них.

Як розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, у місті працюють шість Центрів реабілітації та інтеграції, де людям надають все необхідне та допомагають з працевлаштуванням.

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Отримати житло та роботу в Центрах реабілітації українці можуть не лише в Запоріжжі, але й на інших підприємствах групи в інших містах.

"За моєю інформацією, ми працевлаштували вже більш ніж 700 осіб у Запоріжжі, і ці люди отримали все необхідне для того, щоб відновлювати нормальне життя", – зазначив Мироненко.

Надати найнеобхідніше

Гендиректор "Запоріжсталі" додав, що містяни та компанія прагнуть надати переселенцям усе необхідне – від психологічної підтримки до допомоги з працевлаштуванням, щоб вони якомога скоріше змогли повернутися до звичного життя.

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"Зараз росіяни закрили виїзди, стало важче вибратися з окупованих територій. Але волонтери все одно вивозять людей", – наголосив він.

Як відомо, компанія "Метінвест" за 100 днів війни прийняла на соціальних об’єктах Запоріжжя приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди отримали житло, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу.

Окрім цього, "Метінвест" і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За час його існування з Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 тонн наборів першої потреби, які отримали 70 тис. людей:

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діти;

літні люди;

жінки.

Ще 20 тис. наборів надали сім’ям мобілізованих співробітників компанії і багатодітним родинам. Також з вантажу формують стратегічні резерви в містах присутності компанії.

Раніше ми писали, як Фонд Ріната Ахметова продовжує підтримувати переселенців у Києві, та розповідали історію 89-річної жінки, яка виїхала з Краматорська і отримала допомогу в столиці.