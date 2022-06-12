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"Бачив, як крізь рану б'ється серце дитини": парамедик із Маріуполя про порятунок людей на війні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 червня, 10:41
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Парамедик із Маріуполя Сергій Чорнобривець розповів свою історію Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова
Парамедик із Маріуполя розповів історію порятунку людей на війні
Парамедик із Маріуполя розповів історію порятунку людей на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Парамедик екстреної медичної допомоги Маріуполя Сергій Чорнобривець прийшов до лікарні у перший день повномасштабної війни і відпрацював 22 доби поспіль. Першим його пораненим був чоловік, який отримав травми вдома – "прилетіло", коли той дивився телевізор.

Однак то був тільки початок. Про свою історію медик розповів Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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"Через рану бачили серце"

Чорнобривець розповів, що одного дня до лікарні привезли семирічну дівчинку. На ній був светрик з кров'ю на спині. Парамедики розрізали одяг і завмерли. У тілі живої дитини був отвір. Через нього можна було побачити, як б'ється серце.

"Кожен знав свою роботу – і це її врятувало. Дівчинка жива, з нею все гаразд. Я приїжджав до лікарні, і вона передала мені свій малюнок", – розповів Сергій.

Парамедик зізнався, що був і випадок, коли він втратив контроль над собою. Чоловік привіз важко пораненого сина років 16-ти. Без свідомості, з травматично ампутованими кінцівками, без жгутів для зупинки кровотечі...

Сергій відчайдушно почав його реанімувати. Він каже, що досі не розуміє, чому це робив, але зупинитися він тоді не міг.

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"Я реанімую та кричу: давайте щось робити! Мене відтягнули. Усі розуміли, що він уже приїхав мертвий. Пацану 16 років, все життя було попереду...", – згадує лікар.

Чорнобривець також розказав історії, як допомагав врятувати жінку з розбитого пологового будинку, та як ледве не потрапив під обстріл танку та проривався до пацієнтів під час авіаударів. Врешті решт Сергій поїхав з Маріуполя. Але він упевнений, що повернеться.

Дивіться та слухайте історію парамедика за посиланням.

Свою історію Сергій довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

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Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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