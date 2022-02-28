Завершилися переговори між Україною та РФ — Подоляк

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про завершення переговорів між делегаціями України та Російської Федерації.
Під час брифінгу він заявив, що представники країн, що воюють, "визначили кілька пріоритетних тем, за якими визначили певні рішення. Сторони їдуть для консультацій у столиці".
А з боку країни-окупанта заявили:
- Точки, за якими можуть бути спільні позиції, знайдені.
- Наступний раунд переговорів може відбутися найближчими днями на білорусько-польському кордоні.
Росію наздоганяє покарання за війну
- 24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйон доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.
- ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.
- Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами,а також активами Центрального банку Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.
- Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть ні в Європу вилетіти, ні повернутися з європейських країн додому.
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