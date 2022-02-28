Завершилися переговори між Україною та РФ — Подоляк

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про завершення переговорів між делегаціями України та Російської Федерації.

Під час брифінгу він заявив, що представники країн, що воюють, "визначили кілька пріоритетних тем, за якими визначили певні рішення. Сторони їдуть для консультацій у столиці".

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А з боку країни-окупанта заявили:

Точки, за якими можуть бути спільні позиції, знайдені.

Наступний раунд переговорів може відбутися найближчими днями на білорусько-польському кордоні.

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