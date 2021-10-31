Зеленський та Санду поспілкувалися телефоном і Туніс посилив правила в'їзду для туристів – головні новини за ніч

Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії, а самоізоляцію в Тунісі туристи повинні дотримуватись власним коштом. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності

Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче вбивство, що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа набула зовсім нового, несподіваного повороту.

Реклама

У Тернополі розслідують таємниче вбивство. Колаж "Сьогодні"

У Китаї по новому колу розвивається спалах COVID-19

У Китаї швидко розвивається спалах COVID-19. Влада посилює пильність у пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій у північно-східному прикордонному місті, спричинених вірусом, що прибув з-за кордону.

Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні"

Реклама

Зеленський та Санду поспілкувалися по телефону: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові у забезпеченні її енергобезпеки.

Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії. Колаж "Сьогодні"

Туніс посилив правила в'їзду для туристів: що зміниться

Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилили правила в'їзду до країни. У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.

Реклама