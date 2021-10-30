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СЬОГОДНІ Новини України

Туніс посилив правила в'їзду для туристів: що зміниться

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 23:08
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Дітям до 12 років пред'являти ПЛР-тест не потрібно
Самоізоляцію туристи повинні будуть дотримуватися власним коштом. Колаж "Сьогодні".
Самоізоляцію туристи повинні будуть дотримуватися власним коштом. Колаж "Сьогодні".

Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилила правила в'їзду в країну.

Про це повідомляє УНІАН.

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Правила в'їзду

  • У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.
  • Дітям до 12 років пред'являти ПЛР-тест не потрібно. Ті, хто прибувають до Тунісу, повинні заздалегідь заповнити анкету на сайті та мати з собою всі підтверджуючі документи в цифровому або паперовому форматі.

"Пасажири можуть бути піддані вибірковому експрес-тесту (RDT-антиген), Мандрівник із виявленим позитивним тестом буде відправлений на ізоляцію до спеціального центру", – розповів представник туніського національного офісу з туризму Ніжі Гуїдер.

Самоізоляцію туристи повинні будуть дотримуватися власним коштом з пред'явленням бронювання та підтвердженням оплати (ваучера) в одному з центрів ізоляції, список яких є на окремому сайті. Ваучер включає витрати на трансфер з аеропорту, проживання та додатковий ПЛР-тест, який проводять на шостий день ізоляції. У разі позитивного результату тесту людину знову відправлять на ізоляцію.

Нагадаємо, Чорногорія посилила правила в'їзду в країну для туристів із сьогоднішнього дня, 24 серпня. Якщо раніше українські мандрівники могли вирушити до Чорногорії без тестів на коронавірус і без сертифікатів про вакцинацію, то тепер їм потрібно пред'являти такі документи.

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Раніше сайт "Сегодня" розбирався, де краще відпочивати – в Албанії чи Чорногорії .

При цьому найпопулярнішою країною для поїздок українців стала Польща . Її з початку 2021 року відвідало понад 1,9 млн українських громадян.

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