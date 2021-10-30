Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Тунис ужесточил правила въезда для туристов: что изменится

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 октября, 23:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно
Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".
Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".

Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну.

Об этом сообщает УНИАН.

Реклама

Правила въезда

  • У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.
  • Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно. Прибывающие в Тунис должны заранее заполнить анкету на сайте и иметь с собой все подтверждающие документы в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", – рассказал представитель тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер.

Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из центров изоляции, список которых есть на отдельном сайте. Ваучер включает расходы на трансфер из аэропорта, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который проводят на шестой день изоляции. В случае положительного результата теста человека снова отправят на изоляцию.

Напомним, Черногория ужесточила правила въезда в страну для туристов с сегодняшнего дня, 24 августа. Если до этого украинские путешественники могли отправиться в Черногорию без тестов на коронавирус и без сертификатов о вакцинации, то теперь им нужно предъявлять такие документы.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, где лучше отдыхать – в Албании или Черногории.

При этом самой популярной страной для поездок украинцев стала Польша. Ее с начала 2021 года посетили более 1,9 млн украинских граждан.

отдыхТунис
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

156 258

заболело за неделю в Украине

+25%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять