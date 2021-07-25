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На отдых в Польшу? Куда чаще всего путешествуют украинцы

25 июля 2021 15:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как оказалось, Польша стала самой популярной страной для путешествий среди украинцев

Украинцы продолжают путешествовать. Коллаж: "Сегодня"

Украинцы продолжают путешествовать. Коллаж: "Сегодня"

Несмотря на карантинные ограничения, которые уже и смягчили, украинцы продолжают активно путешествовать по миру.

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Как рассказали в ГПСУ, количество путешественников из Украины в некоторые страны возросло.

Самой популярной для выезда из Украины стала Польша, которую с начала 2021 года посетили более 1,9 млн граждан.

Вторую позицию заняла Турция – 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране, а третье место занял Египет, куда съездили более чем 705 тысяч украинцев.

В рейтинг самых популярных среди украинцев стран попали также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.

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На снимке доктор Ольга Голубовская. Фото: коллаж "Сегодня"
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В то же время в Украине за первое полугодие больше всего приехало граждан Турции. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 29%.

Как мы писали ранее, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

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