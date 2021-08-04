Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської області

Глава держави спочатку звільнив Ганну Коваленко, яка протрималася на цій посаді трохи менше року

Зеленський призначив людину з дуже відомим прізвищем / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Чауса новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Глава держави прийняв на Банковій новоспеченого чиновника, вручив йому відповідне службове посвідчення та побажав успіхів на новій посаді.

Перед цим він ще одним указом звільнив Ганну Коваленко з посади голови ОДА, яка була призначена туди у жовтні 2020 року.

Відзначимо, що цей не той суддя Чаус, за яким ганялися НАБУ і СБУ.

Хто такий В'ячеслав Чаус

Чаус народився у Чернігові в 1977 році. Має юридичну та економічну освіту.

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До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора з земельних та соціальних питань в "Укргазвидобуванні".

Володимир Зеленський останнім часом затіяв перестановки в різних органах влади, а все через те, що незадоволений роботою чиновників. Наприклад, у силовому блоці змінив керівництво МВС, армії, влаштував струс в СБУ.

Активно ходять розмови про зміни в уряді – нібито восени в Кабміні намічаються серйозні перестановки, ходять чутки про відставку мінімум трьох міністрів.

Також Зеленський призначив кілька послів у країни Європи, Африки та Азії, посилюючи дипломатичний фронт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку червня був затриманий заступник голови Чернігівської ОДА. Чиновник з товаришем обіцяли, що їх "клієнт" без проблем зможе отримати готель, але за великий хабар.

А минулого року СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА. Чиновник обіцяв змінити цільове призначення 6 гектарів землі, але замість грошей йому тепер "світить" 12 років в'язниці.