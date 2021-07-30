Версия на русском
$ 26,89
31,92

Зеленський призначив послів і голову місії при НАТО

30 липня, 11:44

Сергій Мартинець

Глава держави продовжує перестановки не тільки у силовому блоці, але і на дипломатичному фронті

Зеленський провів нові призначення / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив кілька послів до Європи, Африки й Індонезії, а також затвердив нового представника України при НАТО. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, призначення отримали такі дипломати:

Зазначимо, що 2020 року Наталія Галібаренко була звільнена з посади посла у Великій Британії, а Василь Боднар був заступником голови МЗС України.

Реклама

Які перестановки Зеленський провів останнім часом

Як повідомляли новини "Сьогодні", у глави Офісу президента Андрія Єрмака з'явилася нова посада.

Новини на цю ж тему:
НАТО посли призначення Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

Реклама