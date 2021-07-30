Зеленський призначив послів і голову місії при НАТО

Зеленський провів нові призначення / Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський призначив кілька послів до Європи, Африки й Індонезії, а також затвердив нового представника України при НАТО. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Так, призначення отримали такі дипломати:
- Наталія Галібаренко – голова Місії України при НАТО (до цього обов'язки виконував Георгій Толкачов);
- Василь Гамянін – надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії;
- Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині;
- Василь Химинець – надзвичайний і повноважний посол України в Австрії;
- Андрій Праведник – надзвичайний і повноважний посол України у Танзанії за сумісництвом (зараз він посол ще й у Кенії).
Зазначимо, що 2020 року Наталія Галібаренко була звільнена з посади посла у Великій Британії, а Василь Боднар був заступником голови МЗС України.
Які перестановки Зеленський провів останнім часом
- Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, мотивуючи це тим, що не всі впоралися зі своєю роботою. Першим попросив на вихід голову МВС Арсена Авакова, а на його місце призначили Монастирського.
- Потім президент змінив голову Служби зовнішньої розвідки – звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
- Потім взявся за армію – звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Генштабу і командувача ООС. На їхнє місце президент призначив генералів Сінайка, Павлюка, Шапталу. Варто нагадати, що нещодавно Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони.
- Також Зеленський "почистив" і СБУ - були звільнені троє заступників Баканова.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у глави Офісу президента Андрія Єрмака з'явилася нова посада.
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