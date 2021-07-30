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Зеленский назначил послов и главу миссии при НАТО

30 июля, 11:44

Сергей Мартынец

Глава государства продолжает перестановки не только в силовом блоке, но и на дипломатическом фронте

Зеленский провел новые назначения / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов в Европу, Африку и Индонезию, а также утвердил нового представителя Украины при НАТО. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, назначение получили такие дипломаты:

Отметим, что в 2020 году Наталия Галибаренко была уволена с должности посла в Великобритании, а Василий Боднар был замглавы МИД Украины.

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Какие перестановки Зеленский провел в последнее время

Как сообщали новости "Сегодня", у главы Офиса президента Андрея Ермака появилась новая должность.

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Источник: Сегодня

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