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Новая должность Андрея Ермака – объясняем, что это значит

29 июля 2021 20:00

Богдан Приходько Богдан Приходько

Президент хочет накрыть куполом местные общины, считают эксперты, опрошенные "Сегодня"

Андрей Ермак назначен главой местных и региональных властей при президенте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Андрей Ермак назначен главой местных и региональных властей при президенте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначен на должность главы президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, что означает новое назначение Ермака и чем будет заниматься данная организация.

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В четверг, 29 июля, участники заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины приняли решение о назначении главой президиума Андрея Ермака.

"Надеюсь, что я выполню все задания, которые ставит перед нами президент, и мы достигнем вместе всех тех целей, которые были поставлены с начала работы нашего Конгресса", – заявил Ермак.

Чем будет заниматься Конгресс местных и региональных властей

Конгресс местных и региональных властей Украины, который создавался по аналогии с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, заработал в Украине 3 июня текущего года.

"Образованный президентом Конгресс местных и региональных властей уже становится мощной площадкой, где подробно обсуждаются проблемы 1,5 тысячи общин и сразу принимаются решения на высшем уровне", – рассказала "Сегодня" советник руководителя Офиса президента Лилия Пашинная.

Лилия Пашинная: В Конгрессе обсуждаются проблемы 1,5 тысячи общин
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Лилия Пашинная: В Конгрессе обсуждаются проблемы 1,5 тысячи общин / Фото: Facebook

По словам Пашинной, "Конгресс является уникальным институтом взаимодействия центральных органов власти и органов местного самоуправления".

"Мэры городов, руководители облсоветов, райсоветов и ОТГ будут иметь возможность ежемесячно поднимать сложные вопросы на заседаниях президиума Конгресса, членом которой является высшее руководство страны: премьер-министр, председатель ВРУ, министры и представители палат местных властей и палаты регионов", – добавила чиновница.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает, что благодаря Конгрессу местные власти смогут более оперативно решать вопросы с Кабмином и Радой через Офис президента.

"Это очень удобная коммуникационная площадка", – говорит "Сегодня" политконсультант.

Сергей Быков: Конгресс – удобная коммуникационная площадка. Фото: facebook.com/bykov.inpolit
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Сергей Быков: Конгресс – удобная коммуникационная площадка. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Отметим, что президент Украины назначает глав областных и районных государственных администраций. Однако Конгресс местных и региональных властей не занимается вопросами ОГА и РГА, так как они не относятся к системе местного сапоуправления. Об этом "Сегодня" говорит политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Конгресс будет заниматься коммуникацией общин с представителями власти. Можно сказать, что это полуобщественная организация", – объясняет эксперт.

Почему Конгресс важен для громад и для президента

По словам Воли, контакты с местным самоуправлением значимы для президента, поэтому он поставил во главе президиума Конгресса руководителя своего Офиса.

"Для представителей общин, местных и районных советов плюс в том, что они могут контактировать непосредственно с Офисом президента, а для Зеленского Конгресс будет важным инструментом для дальнейшей политической борьбы. И все это сейчас замыкается на Ермаке", – говорит Воля.

Владимир Воля: Конгресс будет важным инструментом для политической борьбы. Фото: Facebook Владимира Воли

Владимир Воля: Конгресс будет важным инструментом для политической борьбы. Фото: Facebook Владимира Воли

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Как отмечает политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев, создав Конгресс и назначив Ермака его руководителем, Офис президента усиливает государственность.

"Региональной политикой занимается замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он курирует глав областных и районных администраций, чиновников, которые получают должности по назначению. Теперь и местные общины с избираемыми гражданами руководителями, накрываются куполом президента", – резюмирует Карасев.

Политолог Вадим Карасев: Местное самоуправление накрывается куполом президента. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Политолог Вадим Карасев: Местное самоуправление накрывается куполом президента. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Напомним, ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине поменяют глав ряда областных государственных администраций, поскольку они по определенным критериям "не подходят президенту".

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