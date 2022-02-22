Зеленський назвав умову для запровадження воєнного стану

Зеленський сподівається, що війни не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вірить у те, що війни не буде, але готова до будь-якого розвитку ситуації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Естонії прес-конференції, яку транслює Україна 24 .

"Щодо воєнного стану дуже просто – це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що потужної війни проти України не буде і не буде потужної ескалації з боку Російської федерації. Якщо буде, тоді буде запроваджено воєнний стан", – сказав він.

За його словами, Україна не розглядатиме "прохання ватажків бойовиків" відвести українські війська з контрольованих територій Луганської та Донецької областей.

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"Ми з ними не спілкуємось. Ми не розуміємо, хто це", – прокоментував Зеленський.

Чи буде воєнний стан

21 лютого речник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що українська влада володіє всією інформацією про ситуацію в Росії і готові до будь-якого сценарію.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає. За його словами, військовий стан у країні вводиться в тому випадку, якщо є агресія "як уже вторгнення".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що паніку активно розганяють, у тому числі депутати, пересилаючи фейки один одному про воєнний стан у країні.