Зеленський звернувся до європейців через війну в Україні: три головні цитати

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Президент Володимир Зеленський 4 березня під час телемосту звернувся до жителів європейських міст, які взяли участь в акції на підтримку України. Мітинги проти російського вторгнення проходили у Тбілісі, Франкфурті, Ліоні, Парижі, Празі та Вільнюсі.

Звернення президента України було поділене на три частини:

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"У мене 3 хвилини звернення до вас. Першу я хочу віддати мовчанню та вшанувати пам'ять усіх загиблих – наших військових, спецслужбистів, поліцейських, розвідників, пожежників. Тих, хто віддав своє життя, хто зараз серед нас, але ми їх уже не бачимо. Другу хвилину виступу я також хочу віддати мовчанню. На честь наших цивільних – дорослих та дітей, десятків та сотень тих, хто віддав своє життя, але не знав про це. Віддав життя і отримав вічний спокій. Третю хвилину я віддам вам, народи Європи. Не мовчіть! Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну – ми потребуємо цього! Підтримуйте нашу свободу, адже це – перемога. Перемога не лише над російськими військовими, а й світла над пітьмою, добра над злом… Якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа".

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.