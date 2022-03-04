Зеленский обратился к европейцам из-за войны в Украине: три главных цитаты

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Президент Владимир Зеленский 4 марта во время телемоста обратился к жителям европейских городов, принявших участие в акции в поддержку Украины. Митинги против российского вторжения проходили в Тбилиси, Франкфурте, Лионе, Париже, Праге и Вильнюсе.

Обращение президента Украины было поделено на три части:

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"У меня 3 минуты обращения к вам. Первую я хочу отдать молчанию и почтить память всех погибших – наших военных, спецслужбистов, полицейских, разведчиков, пожарных. Тех, кто отдал свою жизнь, кто сейчас среди нас – но мы их уже не видим. Вторую минуту выступления я также хочу предоставить молчанию. В честь наших гражданских – взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Третью минуту я отдам вам, народы Европы. Не молчите! Выходите на улицы. Поддержите Украину – мы нуждаемся в этом! Поддержите нашу свободу, ведь это – победа. Победа не только над российскими военными, но и света над тьмой, добра над злом… Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа".

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.