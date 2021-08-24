Зеленський запропонував зробити вихідним День української державності

Президент України Володимир Зеленський запропонував зробити вихідним новостворене державне свято – День української державності, указ про який він підписав під час параду на День Незалежності.

Про це заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я підписав указ про святкування Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким цей день повинен стати вихідним", – сказав він.

Відзначимо, що свято відзначатимуть 28 липня, в день установи Києва – столиці Київської Русі – України. День Хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня – в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів. У військовому параді в місті взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що: