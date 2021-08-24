Зеленский предложил сделать выходным День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать выходным новосозданный государственный праздник – День украинской государственности, указ о котором он подписал во время парада на День Независимости.
Об этом заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады.
"Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", – сказал он.
Отметим, что праздник будут отмечать 28 июля, в день учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины. День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля – в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Как в Киеве будут праздновать День Независимости?
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий. В военном параде в городе приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
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