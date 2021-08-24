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Зеленский прослезился на параде ко Дню Независимости (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
24 августа, 11:11
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Президента умилила девочка, которая обняла военного
Операторы успели поймать момент, когда Зеленский стряхивал слезу / Фото: коллаж "Сегодня"
Операторы успели поймать момент, когда Зеленский стряхивал слезу / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада ко Дню Независимости Украины – его умилила встреча маленькой девочки с военным.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Девочка пробежала по Крещатику с букетом полевых цветов, она направлялась к военному, которого крепко обняла. Вероятно это была дочка военного.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"

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На видео с места видно, что это умилило президента и он пустил слезу. Операторы успели поймать момент, когда Зеленский стряхивал слезу, а потом и крупным кадром можно увидеть слезы в глазах главы государства.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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