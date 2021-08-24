Зеленський просльозився на параді до Дня Незалежності (фото)

Оператори встигли зловити момент, коли Зеленський струшував сльозу / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський просльозився під час військового параду до Дня Незалежності України – його розчулила зустріч маленької дівчинки з військовим.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Дівчинка пробігла по Хрещатику з букетом польових квітів, вона прямувала до військового, якого міцно обняла. Ймовірно, це була донька військового.

Фото: скріншот

На відео з місця видно, що це розчулило президента і він пустив сльозу. Оператори встигли зловити момент, коли Зеленський струшував сльозу, а потім і крупним планом можна побачити сльози в очах глави держави.

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Фото: скріншот

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Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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