Зеленський змінив командувачів Повітряними силами і Десантно-штурмовими військами ЗСУ: імена

Відповідні кадрові укази від 9 серпня про звільнення і призначення опубліковані на сайті глави держави

Президент підписав указ про призначення. Фото: коллаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на острів Зміїний представив новопризначених командувачів Повітряними силами і Десантно-штурмовими військами Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.



"Моїми указами призначені на посади: командувача Повітряних сил – генерал-майор Микола Олещук, командувача десантно-штурмовими військами – полковник Максим Миргородський", – сказав президент.



За інформацією прес-служби, полковник Миргородський раніше був командувачем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він також є першим учасником війни на сході України, який став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

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"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майор Андрій Ковальчук, командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майор Олег Мікац, командувача оперативного командування "Захід" – полковник Сергій Литвинов, заступника начальника Генерального штабу – полковник Володимир Коваль. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що зараз є нашим підходом, всі вони мають бойовий досвід", – підкреслив президент.

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Який досвід мають новопризначені

Зокрема, генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільної бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.



Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів в цих боях.



Полковник Сергій Литвинов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.



"Я знаю, що кожен з них на своєму посту зробить все, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини", – переконаний президент.

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