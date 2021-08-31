Зеленський у США і нарада Євросоюзу щодо Афганістану – анонси СЬОГОДНІ

Зеленський починає візит до США та засідання щодо Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 31 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

10:00 – на площі Конституції біля Верховної Ради вшанують пам'ять гвардійців Першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року під час виконання службових обов'язків з охорони громадського порядку.

– на площі Конституції біля Верховної Ради вшанують пам'ять гвардійців Першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року під час виконання службових обов'язків з охорони громадського порядку. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 10:00 – засідання у справі незаконного прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі незаконного прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва. Планується розгляд справи по суті (вул. Дегтярівська, 31а).

– розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва. Планується розгляд справи по суті (вул. Дегтярівська, 31а). 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.

– безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням. 12:00 – пресбрифінг з нагоди початку благодійної акції "Монетки дітям". Трансляція на YouTube-каналі Національного банку України.

– пресбрифінг з нагоди початку благодійної акції "Монетки дітям". Трансляція на YouTube-каналі Національного банку України. 14:00 – пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України за участю керівництва Міністерства освіти і науки на тему "Організація і початок нового навчального року". Телефон урядової гарячої лінії – 1545.

Київ

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11:00 – пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх).

– пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх). 12:00 – "пряма лінія" за участю голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталії Кондрашової в контакт-центрі Києва. Дзвінки від жителів прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51.

– "пряма лінія" за участю голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталії Кондрашової в контакт-центрі Києва. Дзвінки від жителів прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51. 13:00 – підписання меморандуму про співпрацю між Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу КМДА, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Державною інноваційною фінансово-кредитною установою і Конфедерацією будівельників України (Конфедерація будівельників України, пров. Бехтерівський, 4, медіазала, 1-й поверх) .

Одеса

У будівлі Морського вокзалу відкриється міжнародний транспортний форум Trans Expo Odessa 2021. Деталі.

За кордоном