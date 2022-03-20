Зеленський заявив, що його діти знають про реалії війни в Україні

/ Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що його діти знають про реалії війни в Україні – попри те, що він спочатку не говорив про це відкрито.

Про це повідомляє CNN.

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"Я нічого не пояснював"

"Мої діти точно знають, що відбувається. Я не знаю, добре це чи погано. Я своїм дітям нічого не пояснював", – заявив Зеленський.

За його словами, йому "не треба нічого пояснювати" своїм дітям:

"На щастя, у них є доступ до відео та новин. Я стежу за тим, щоб їхній доступ до цих відео був відкритий, вони мають до них доступ. Не можна забороняти дітям дивитися будь-які відео того, що зробила Росія. Мій син повинен знати про це, бо, поки він живий, це означає, що якийсь український військовослужбовець віддає за це своє життя".

Президент також заявив, що перші два дні в сім'ї про війну взагалі не говорили.

"Вони не ставили запитань. Вони самі про це думали", – пояснив Зеленський.

Він також сказав, що його діти мають надію на перемогу України:

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"Вони пишаються Україною, дуже пишаються. Вони щиро сподіваються на нашу перемогу".

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.

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