Є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах із Путіним – Зеленський

Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.
Вимоги Росії
Як зазначається, кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії. Президент зазначив, що є компроміси, до яких Україна "не може бути готова як незалежна держава".
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"Жодних компромісів, пов'язаних із нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявив він.
За словами Зеленського, Росія не може заставити громадян іншої країни підкоритися.
"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати будь-що", – додав він.
Путін наказав ліквідувати Зеленського
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації очільника держави Володимира Зеленського.
"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України… Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", – йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що Путін особисто віддав наказ про проведення наступних атак одному з небагатьох довірених людей. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.