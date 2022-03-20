Є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах із Путіним – Зеленський

Президент зазначив, що українці хоробро зі зброєю зустріли окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

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Вимоги Росії

Як зазначається, кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії. Президент зазначив, що є компроміси, до яких Україна "не може бути готова як незалежна держава".

"Жодних компромісів, пов'язаних із нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявив він.

Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

За словами Зеленського, Росія не може заставити громадян іншої країни підкоритися.

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"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати будь-що", – додав він.

Путін наказав ліквідувати Зеленського

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації очільника держави Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України… Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що Путін особисто віддав наказ про проведення наступних атак одному з небагатьох довірених людей. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

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