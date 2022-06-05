Зеленський заявив про приниження Путіним усього світу: як саме

З Путіним ще розмовляють деякі світові політики, тільки без толку / Колаж "Сьогодні"

У день, коли в Україні згадували загиблих від російської агресії дітей президент України Володимир Зеленський розповів, скільки лиха українським сім'ям приніс президент Росії Володимир Путін, який своїми діями принижує весь світ.

Про це президент України повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації .

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"За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії. Але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен у цьому списку. Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу", – сказав лідер України.

На жаль, цього не виправити. Але найжахливіше, що війна все ще продовжується. Але будь-якої миті можна зупинити жахливі наслідки цієї війни.

"Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для всього світу", – сказав Зеленський.

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