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Дзвіночки як голоси: у Києві вшанували пам'ять загиблих дітей

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 червня, 19:34
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У 2022 році через російську агресію в Україні загинула вже 261 дитина
На заході були присутні родичі загиблих та представники дипкорпусу різних країн
На заході були присутні родичі загиблих та представники дипкорпусу різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії у Києві, на території Національного заповідника "Софія Київська", з ініціативи першої леді Олени Зеленської відбулася акція, присвячена пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна.

Присутні – родичі загиблих та представники дипкорпусу різних країн – розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей.

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Зауважимо, що цього року через російську агресію в Україні загинула вже 261 дитина.

На захід приїхали тітка 13-річного Єлисея Рябоконя, якого розстріляли в авто при спробі евакуюватися із села Перемога на Київщині. Серед присутніх був і Олег Федько, поліцейський з Херсонщини. Двоє його дітей – шестирічна Софія та півторарічний Іван, а також дружина й батьки загинули від рук окупантів, коли намагалися виїхати з Нової Каховки.

Олена Зеленська оголосила хвилину мовчання за загиблими та звернулася до батьків і родичів.

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"Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви – важливі. Ви були найважливішими людьми для ваших дітей. Тож бережіть себе заради них. Вони б цього хотіли", – сказала дружина президента.

"Прошу вас і ваші країни робити все, щоб в Україні не гинули діти. Я впевнена, що світові це до снаги", — звернулася вона до іноземних дипломатів.

Нагадаємо, що Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії заснувала Генеральна Асамблея ООН. Він відзначається щороку 4 червня. Україна приєдналася до відзначення цієї дати у 2021 році.

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