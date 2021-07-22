Зелене світло для "Північного потоку – 2": чим це обернеться для України

"Сьогодні" розбирався, який тепер обсяг газу проходитиме через нашу ГТС і наскільки транзит в обхід України загрожує економіці

США остаточно змирилися з тим, що "Північний потік – 2" буде запущений. Спільна декларація Америки та Німеччини про цей факт – і про гарантії України – була оприлюднена кілька годин тому. Ми вирішили з'ясувати, чим це загрожує економіці країни.

Що буде з транзитом газу українською ГТС

Незважаючи на рішення Америки, Україна і Польща і далі протидіятимуть запуску "Північного потоку – 2". Про це йдеться в спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови МЗС Польщі Збігнєва Рау, оприлюдненій 21 липня.

У коментарях західним журналістам президент України Володимир Зеленський називає "Північний потік – 2" великою проблемою для України. Однак українські економісти оптимістичніші.

Вони зазначають:

1. Газ не перестане надходити до Європи через Україну. Можливо, просто зменшиться його обсяг.

2. Економіка України через це не впаде і газ для споживачів не подорожчає.

3. Газові війни для європейського світу – вчорашній день. Тема неухильно втрачає актуальність.

Такі новини обнадіюють.

Чому не припиниться транзит

На думку експертів, це складно буде зробити через структури ГТС.

"Необхідно враховувати, що наша ГТС є частиною газопроводів Уренгой – Помари – Ужгород і "Союз", які постачають газ до Європи з Сибіру і Центральної Азії. Саме на нашому західному кордоні знаходяться компресорні станції, роботу яких необхідно підтримувати певним обсягом газу. Просто відмовлятися від їх використання Росія не буде. І підтримувати свої труби в робочому стані собі в збиток – теж. Тому прокачування газу через нас до Європи продовжиться", – говорить економіст Олександр Охріменко у коментарі "Сьогодні".

За даними Reuters, в угоді між США і ФРН значиться пункт, який зобов'язує Берлін використовувати всі свої важелі впливу на Кремль, щоб зберігся транзит газу через Україну після закінчення терміну чинного контракту 2024 року.

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Скільки ми втратимо

Відповідно до заяв НАК "Нафтогаз України", 2020 року ми надали "Газпрому" послуг з транспортування газу через територію України на $ 2,11 млрд. Тоді було прокачано 55,8 млрд куб. м російського газу. За новим контрактом до 2024 року щорічно ми можемо розраховувати на прокачування по 40 млрд куб. м. Це повинно приносити Україні близько 2 млрд доларів на рік.

"Ми отримуємо за транзит 2 млрд доларів... 2 млрд – це частина, до речі, тих грошей, які ми витрачаємо на інфраструктуру, на нашу армію і витрачаємо на саму зміну інфраструктури, енергетичну інфраструктуру України", – сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

Як заявляв раніше "Оператор ГТС України", для України прийнятним варіантом добудови "Північного потоку – 2" є новий контракт на транзит газу на 15 років з об'ємами прокачування до 50 млрд куб. м на рік. Це означає збереження надходжень за прокачування на рівні 2 млрд доларів на рік.

Скільки нам компенсують

Згідно з наявною інформацією про угоду між США і Німеччиною, Україна повинна отримати в якості компенсації 1 млрд доларів. Ці гроші підуть на реалізацію програми з енергетичного переходу, енергоефективності та енергетичної безпеки України.

Для цього буде створено "Зелений фонд", інвестиції в який ще тільки належить почати збирати Німеччині і США. Поки угода лише зобов'язує Берлін внести до цього фонду 175 млн доларів як грант.

Грубо кажучи, чистий збиток від "Північного потоку-2" – це мільярд доларів. І це не чисті збитки держави.

"В принципі ці гроші все одно Україна не бачить, тому що всі вони йдуть на премії топменеджменту "Нафтогазу", – жартує Охріменко.

Згідно зі звітом НБУ за минулий рік, пряма вигода України від виконання положень контракту з РФ щодо транзиту газу становила близько 0,5 млрд доларів. Либонь, це і є ціна питання "Північного потоку – 2".

Для порівняння: за даними того ж Нацбанку, 2020 року перекази з-за кордону до України становили 12,121 млрд доларів.

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Це означає, що економіка України не буде підірвана в разі зменшення транзиту газу через нашу ГТС.

Газ – це вчорашній день

На думку Охріменка, світ рухається в бік заміщення природного газу дешевшим – скрапленим газом, а також в сторону використання альтернативних джерел енергії. Тому, так, варто очікувати зменшення обсягів прокачування газу через нашу ГТС.

Експерт також зазначає, що зменшення обсягів споживання традиційного – природного – газу призведе і до аналогічного падіння обсягів прокачування через всі інші ГТС, включаючи дві гілки "Північного потоку".

"Цей процес неминучий незалежно від позиції політиків, тому в цілому падатиме транзит природного газу", – говорить Охріменко.

Нагадаємо, що Київ висловив занепокоєність угодою США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2". Низка українських політиків заявили, що російський газопровід несе пряму загрозу енергетичній безпеці України.

Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччині через "Північний потік – 2", який, за заявою голови МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".