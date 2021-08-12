Зерно продавали "наліво", а збитки вішали на державу. У держкомпанії розкрили схему на сотні мільйонів

У Державній продовольчо-зерновий корпорації правоохоронці викрили схему розтрати майна, через яку компанія зазнала збитків у сотні мільйонів гривень.

Про це розповів політолог Андрій Золотарьов у Facebook.

Що придумали порушники?

За словами політолога, у справі фігурує керівник держкомпанії Андрій Власенко і його спільники.

"Замість того, щоб постачати зерно за укладеним контрактом з китайською компанією, придумали схематоз з кылькома фіктивними підприємствами і заниженими цінами. Схема традиційна – збитки вішаємо на державу, а прибутки собі в кишеню", – сказав він.

У результаті на кінець липня дебіторська заборгованість цих компаній перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією становить 57 мільйонів доларів США.

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"Умудрилися ще "підзаробити" на схемах зі страхуванням – укладаючи договори страхування за цінами в 3-5 разів вищими за ринкові. Подумаєш, кілька лимонів зелених, не зі своєї ж кишені дістаєш", – додав політолог.

В Офісі президента уточнили "Сьогодні", що 10 серпня правоохоронці провели 62 обшуки в п'яти областях і Києві. На місці вилучили:

документи фінансово-господарської діяльності;

чорнові записи;

комп'ютерну техніку;

мобільні телефони;

більше 200 000 доларів США.

Не перша схема в ДПЗКУ

У САП з'ясували, що у 2015 році керівник ДПЗКУ підписав два договори про постачання кукурудзи з ВАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ВАТ "Васильківхлібпродукт", а в подальшому дав вказівку перерахувати передоплату – майже 50 млн грн і 38,5 млн грн відповідно. Однак товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не збирався виконувати зазначені угоди.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему незаконної приватизації державних земельу Київській області.

Крім того, державна фіскальна служба прийшла в НАК "Нафтогаз" з обшуками в рамках кримінального провадження за фактом можливого ухилення посадових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд гривень.