Чи чекати на скасування всіх авіарейсів в Україні: ми запитали в експертів

Що буде з авіасполученням в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що про можливе призупинення міжнародного авіасполучення повідомляють вже і нардепи, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого вони не мають інформації про те, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.

Про це представники аеропорту сказали журналістам "Сьогодні".

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Своєю чергою авіаексперт Богдан Долінце уточнив, що в авіакомпаніях є договори з різними страховими компаніями. Як правило, місцеві страховики укладають договори з великими транснаціональними страховими компаніями.

"Жодного підтвердження чи спростування інформації про припинення страхового покриття не було. Якщо ж говорити про безпеку польотів, то є два офіційні органи, які відповідають за безпеку повітряного простору. Ці органи не видали жодної заборони чи обмеження на використання повітряного простору України чи на польоти в аеропорти України, крім тих, які були видані раніше – польоти на сході України та над територією окупованого Криму", – сказав він.

За словами Долінце, якщо офіційні органи приймають такі рішення, то вони їх і публікують. Авіакомпанії дізнаються про це протягом кількох годин.

"Якщо згадати ситуацію в Ірані, коли було збито український літак, то за добу американська авіаадміністрація заборонила використовувати повітряний простір Ірану для прольоту своїх літаків. А за кілька годин до бомбардування було заборонено і пролітати над територією Ірану", – каже Долінце.

Авіаексперт додав, що окремі страхові компанії, аналізуючи ризики, орієнтуються на новини, дії посольств та їхні повідомлення.

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"Це підштовхує їх приймати власні рішення. Після того як було збито літак в Ірані, велика кількість страхових та авіакомпаній переглянули свої протоколи оцінки ризиків, щоб реагувати набагато раніше та сильніше. Право кожної компанії оцінювати ризики та приймати рішення", – сказав Долінце.

При цьому він не виключив, що потік неофіційної інформації про припинення страхового покриття міг з'явитися навіть після того, як подібне рішення почало обговорюватися.