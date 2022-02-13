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Про польоти можна забути? Повітряний рух над Україною призупинять – нардеп

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 11:19
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Олексій Гончаренко радить українцям, які перебувають за кордоном, швидше повертатися додому – потім сісти на рейс в Україну буде проблематично
Повітряний рух в Україні можуть призупинити
Повітряний рух в Україні можуть призупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

З 16.00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, що знаходяться у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

Про це написав депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

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"Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України", – написав депутат.

Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up вже садить літак із Фуншалу в Кишиневі, також з'явиться заборона від Air France.

Депутат порадив українцям, які перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися додому. Оскільки найближчими двома тижнями це буде зробити дуже складно.

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Скандал зі SkyUp

Літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі. Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України в той момент, коли рейс уже розпочався.

В результаті авіакомпанія SkyUp домовилася про посадку в найближчому до України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Усіх людей забезпечили харчуванням.

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