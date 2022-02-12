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Авіакомпанія KLM скасовує рейси до України? Ми дізналися про подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 18:50
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Іноземні ЗМІ написали, що через напружену ситуацію компанія KLM скасовує рейси до України – що відомо
У Мережі з'явилися чутки про скасування рейсів KLM до України
У Мережі з'явилися чутки про скасування рейсів KLM до України / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗМІ написали, що нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі рейси до України через новини про можливе вторгнення РФ. При цьому в аеропорту "Бориспіль" у розкладі змін немає – рейси KLM все ще заплановані.

Зокрема, про скасування рейсів повідомляє De Telegraaf.

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ЗМІ написали, що наступний рейс до столиці Київ заплановано увечері 12 лютого, але його скасують.

"Це рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", – написали в Мережі.

Рейси справді скасували?

Незважаючи на те, що в Мережі вже пишуть про скасування рейсів, у розкладі польотів аеропорту "Бориспіль" нічого не змінилося. Зокрема, на завтра заплановано такі рейси KLM:

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  • 06:00 Київ – Амстердам;
  • 09:50 Київ – Одеса;
  • 10:00 Київ – Амстердам;
  • 14:05 Київ – Амстердам.
Розклад рейсів не помінявся. Скріншот

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