Авіакомпанія KLM скасовує рейси до України? Ми дізналися про подробиці

ЗМІ написали, що нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі рейси до України через новини про можливе вторгнення РФ. При цьому в аеропорту "Бориспіль" у розкладі змін немає – рейси KLM все ще заплановані.
Зокрема, про скасування рейсів повідомляє De Telegraaf.
ЗМІ написали, що наступний рейс до столиці Київ заплановано увечері 12 лютого, але його скасують.
Далі по темі
"Це рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", – написали в Мережі.
Рейси справді скасували?
Незважаючи на те, що в Мережі вже пишуть про скасування рейсів, у розкладі польотів аеропорту "Бориспіль" нічого не змінилося. Зокрема, на завтра заплановано такі рейси KLM:
- 06:00 Київ – Амстердам;
- 09:50 Київ – Одеса;
- 10:00 Київ – Амстердам;
- 14:05 Київ – Амстердам.
Читайте також:
- У "Борисполі" переносять рейси через загрозу вторгнення Росії? Ми перевірили чутки
- Три авіакомпанії заборонили ночувати літакам у Києві через загрозу війни з Росією: список
- Німецька авіакомпанія перенесла рейс з Києва через напружену ситуацію в Україні
- Вже не бояться вторгнення? Lufthansa повернула свій рейс на ночівлю до "Борисполя"