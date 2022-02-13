О полетах можно забыть? Воздушное движение над Украиной приостановят – нардеп

Алексей Гончаренко советует украинцам, которые находятся за границей, скорее возвращаться домой – потом сесть на рейс в Украину будет проблематично

Воздушное движение в Украине могут приостановить / Фото: Коллаж: Сегодня

С 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

Об этом написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Реклама

"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины", – написал депутат.

Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, Sky Up уже сажает самолет из Фуншала в Кишиневе, также появится запрет от Air France.

Депутат посоветовал украинцам, которые находятся за границей, как можно быстрее вернуться домой. Поскольку в ближайшие две недели это будет сделать очень сложно.

Реклама

Скандал со SkyUp

Самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины в тот момент, когда рейс уже начался.

В итоге авиакомпания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Всех людей обеспечили питанием.