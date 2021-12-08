Чи чекати на спалах COVID-19 після Нового року? Відповідь МОЗ

В Україні буде спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні після новорічних свят очікується зростання захворюваності на коронавірус. За попереднім прогнозом, спалах може статися вже наприкінці січня.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".
Очікується новий спалах коронавірусу
Як розповів Кузін, наприкінці січня є сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане з сезонними коливаннями.
"Тому також очікуємо наприкінці січня поступове збільшення нових випадків", – зазначив він.
За словами Кузіна, незважаючи на зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, щоб не допустити нового спалаху COVID-19.
Статистика коронавірусу в Україні
Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 998 осіб;
- летальних випадків – 450;
- одужало – 26 804 особи.
"Червона зона" зменшилась
З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:
- Донецької,
- Дніпропетровської,
- Івано-Франківської,
- Луганської,
- Львівської,
- Одеської,
- Рівненської,
- Херсонської областей,
- міста Києва.
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