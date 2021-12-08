Чи чекати на спалах COVID-19 після Нового року? Відповідь МОЗ

В Україні буде спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні після новорічних свят очікується зростання захворюваності на коронавірус. За попереднім прогнозом, спалах може статися вже наприкінці січня.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Очікується новий спалах коронавірусу

Як розповів Кузін, наприкінці січня є сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане з сезонними коливаннями.

"Тому також очікуємо наприкінці січня поступове збільшення нових випадків", – зазначив він.

За словами Кузіна, незважаючи на зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, щоб не допустити нового спалаху COVID-19.

Очікується новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 998 осіб;

летальних випадків – 450;

одужало – 26 804 особи.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

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Донецької,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Луганської,

Львівської,

Одеської,

Рівненської,

Херсонської областей,

міста Києва.

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