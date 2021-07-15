Фаєри і погрози новому міністру. Під МВС прибічники Стерненка "святкували" відставку Авакова (відео)

На акцію прийшов і сам одеський активіст, який виступив перед присутніми

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ ввечері проходила акція з вимогами до нового потенційного міністра Дениса Монастирського, також її учасники "святкували" відставку Арсена Авакова. Активісти запалили фаєри і ввіикнули музику, а поліція підігнала автозаки.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Також правоохоронці перекрили вулицю Богомольця.

Ще до початку акції деякі з присутніх погрожували поліцейським, вимагаючи пропустити їхній автомобіль. І поліція таки дозволила машині заїхати на вулицю Богомольця, але спочатку її перевірили.

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Прийшов на акцію і сам одеський активіст Сергій Стерненко і виступив перед своїми прибічниками, висунувши вимоги, які пролунали як погрози, до потенційного глави МВС Дениса Монастирського.

За словами Стерненка, якщо він не виправдає довіри, то потрібно буде виходити на протести і проганяти його.

Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко і його прибічники – давні противники тепер уже колишнього міністра МВС Арсена Авакова. Вони не раз проводили акції з вимогою його відставки.

Ми також писали, що в червні подали у відставку двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, які ухвалили останнє рішення щодо активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука у справі про напад і викрадення керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича.