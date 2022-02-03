Зима повертається: де завтра в Україні буде найхолодніше

В Україні прогнозують сніг та дощ/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде морозною та з опадами. Найтепліше буде лише на півдні та на заході країни. Там стовпчики термометрів покажуть близько 0 градусів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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У п'ятницю на заході України та на півдні прогнозується невеликий сніг та дощ. Решта регіонів буде без опадів.

Найближчої ночі очікується від -3 до -9 градусів, а на сході та в Криму від 0 до 3 градусів морозу. Вдень 4 лютого на півночі та в центрі від -2 до -7 градусів, а у південній частині, на сході та заході буде близько 0 градусів.

У Києві завтра, 4 лютого, очікується морозна погода. Вночі температура повітря опуститься до -7 градусів, а вдень – до 3 градусів морозу.