Зими не буде? Де завтра в Україні чекати на потепління – прогноз (карта)

Погода в Україні на 2 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 2 грудня, в Україні температура повітря буде теплішою.Також у країні прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де буде тепло

У четвер в Україні протягом дня потеплішає до +4 – +9 градусів, а на півдні навіть до +13 градусів. Свіжим буде у Сумській, Харківській, Полтавській області. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +2+5 градусів.

Вітер та опади

Завтра пориви південно-західного вітру сягатимуть 7-14 метрів за секунду, а подекуди й 15-20 метрів за секунду.

У найближчу добу мокрий сніг переходитиме в дощ на заході та півночі України.

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Погода в Україні на 2 грудня. Фото: Наталії Діденко

Потужні снігопади накрили північ Іспанії

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та Країна Басків. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки. Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом залучено близько 850 снігоочисників.

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