Зіркове ДТП в Києві: Volkswagen з відомим актором протаранив два автомобілі

У Києві в ДТП потрапив відомий актор / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпровському районі Києва 3 жовтня трапилася ДТП. На вулиці Микільсько-Слобідська Volkswagen зачепив автомобілі Subaru і Mercedes на парковці.
Про це повідомляє громадська організація "Автопатруль Майдан" в Facebook.
Одним з пасажирів Volkswagen виявився 46-річний актор Михайло Жонін. На місці працювала Патрульна поліція Дніпровського району.
Жонін знімається в українських і російських проектах. Він зіграв у таких серіалах як "Пес", "За законами військового часу", "Офіцерські дружини", "Відьма", "Останній яничар" та інші.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
В Україні досить часто відбуваються ДТП. Найпоширеніші причини це:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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