Акція "Рінат Ахметов – дітям": наймасштабніша в Україні традиція добра та участі в житті дітей

Їхньої любові вистачає аж на десятьох дітей. Подружжя Власових з Верхньодніпровська на Дніпропетровщині ділиться ласкою і турботою з малечею, що позбавлена батьківського тепла. Принципом "чужих дітей не буває" чоловік та дружина керуються вже 11 років. Що підштовхнуло родину на такий вчинок – розповідають кореспонденти новин "Сьогодні" Ольга Коваленко та Аліна Моренко.

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12-річна Дарина Черепанова – вихованка дитячого будинку сімейного типу. За її словами, такої великої родини, як у Власових, ні в кого більше нема. Тут вона відчуває турботу і любов. Кілька років тому у серцях Олени та Миколи знайшлося місце одразу для чотирьох дітей – Дарини, двох її сестер і братика.

Вихователь дитячого будинку сімейного типу Микола Власов пояснює, що їхня рідна дочка виросла, тож виник синдром порожнього гнізда, тому хотілося продовжувати виховувати дітей.

А вихователька дитячого будинку сімейного типу Олена Власова каже, що різниці між рідними і прийомними дітьми нема жодної – усіх люблять однаково. Нині подружжю сумувати ніколи, на виховані у них десятеро дітей. Турботі та самостійність – це найголовніше, чого подружжя хоче навчити малечу.

17-річна Марія Криволапова, вихованка дитячого будинку сімейного типу, каже, що вважає цей дім рідним, а названих батьків – рідними. Однак піклування та любов – не єдине, що тепер має Марія. Нині вона найстарша серед вихованців. Щоденне опікування молодшими дітьми допомогло дівчині обрати майбутню професію.

"Я завжди хотіла вступити на педагогічний. На вчителя або на вихователя, мені подобається дуже спілкуватися з дітьми. Я в принципі вже розумію, як шукати підхід до окремої дитини", – каже Марія.

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На новорічні свята в оселі Власових не вщухає веселий гомін. Родина страшенно любить приймати гостей. У святковому настрої та з подарунками до неї завітали і представники Фонду Ріната Ахметова. Вітати з новорічними святами дітей, які живуть в інтернатних закладах, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – традиція, яку 20 років тому ініціював засновник Фонду.

Аліна Клімчик, представниця Фонду Ріната Ахметова, наголошує:

"Тільки за останні шість років подарунки, а водночас і віру в чудо, отримали понад 700 тисяч дітей. Від імені Ріната Ахметова сьогодні ця сім'я отримала подарунки та привітання, але найголовніше – діти переконалися, що чудеса існують. Навіть якщо за кожним дивом стоїть конкретна людина".

У відповідь Олена Власова каже:

"Ми дуже вдячні Рінату Ахметову за те, що він нам і матеріальну підтримку надавав, і виділяв гроші на придбання будівельних матеріалів для нашого будинку. І сьогодні я дуже вдячна за те, що Фонд Ріната Ахметова привітав наших діток, і діти безмірно вдячні".

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що цьогоріч привітання та подарунки Фонду отримають понад 100 тисяч дітей.

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Також нагадаємо, уряд виступає за зміну порядку всиновлення іноземними громадянами дітей, які народилися на території нашої країни, тому іноземцям ускладнять усиновлення дітей в Україні.

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