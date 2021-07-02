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Рішення суду щодо вбивці Гонгадзе і марш на підтримку вакцинації – анонси СЬОГОДНІ

2 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Києві пройде марш до представництва ЄС на підтримку вакцинації, а Касаційний суд винесе рішення щодо пом'якшення вироку Пукачу

Черга на вакцинацію й Олексій Пукач / колаж "Сьогодні"

Черга на вакцинацію й Олексій Пукач / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 2 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
  • 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 10:00 – представники правозахисних організацій проведуть "брифінг на стільцях" під стінами Генеральної прокуратури України на тему "Розслідування воєнних злочинів під питанням" (вул. Різницька, 13/15).
  • 11:00 – захід "Непрочитані листи 1941-го знаходять адресатів" – презентація унікальної музейної колекції та вручення листів через 80 років після відправлення в Національному музеї історії України у Другій світовій війні (вул. Лаврська, 27).
  • 12:00 – марш на підтримку вакцинації "Вакцинуйте наш світ!". Активісти Фонду АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) та представники інших партнерських організацій пройдуть від посольства Німеччини до Представництва Європейського Союзу в Україні, щоб закликати країни-члени ЄС підтримати пропозицію про відмову від патентного захисту на життєво необхідні вакцини проти COVID-19.
  • 12:30 – прес-брифінг Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні на тему "Зміни, пов'язані з конфліктом свавільні затримання, тортури і жорстоке поводження в Україні" (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
  • 13:00 – збори Української асоціації районних та обласних рад на тему "Проблемні питання фінансового забезпечення райрад" за участю голів райрад з усієї країни (приміщення Київської обласної ради, площа Лесі Українки, 1, сесійна зала).
  • 15:00 – засідання Центральної виборчої комісії. Трансляція.
  • Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду оголосить рішення у кримінальній справі щодо екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За кордоном

  • Федеральне статистичне управління Німеччини опублікує дані про роздрібні продажі в травні.
  • Міністерство праці США оприлюднить дані про безробіття у червні.
  • Міністерство торгівлі США опублікує зовнішньоторговельний баланс за березень.
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