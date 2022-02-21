Без води, їжі та сплять на підлозі: армія Путіна перед "вторгненням" виглядає як бомжі

Деякі військові змушені були сушити вологу форму на батареї

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Білгородській області Російської Федерації на вокзалі станції Долбіно перебувають понад 100 військовослужбовців з Таманської та Кантемирівської дивізій – контрактники та строковики.

Про це повідомляє Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників – "Комітет солдатських матерів" (АКСМ).

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З чого все почалося

Як зазначається, на телефон "гарячої" лінії АКСМ звернулися мешканці с. Весела Лопань, повідомивши, що на вокзалі станції Долбіно перебувають велика кількість (понад 100 осіб) військовослужбовців – "контрактники з строковиками разом".

"Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за особисті гроші. У когось вони вже закінчилися, а сухпайків у вічі ніхто не бачив. Коли буде відправка – теж невідомо", – повідомили в АКСМ.

Також мешканці села надіслали фото, на якому видно, скільки військових РФ у приміщенні вокзалу.

Фото – АКСМ.

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"Розташувалися як змогли – як оселедці в банці. Спати доводиться прямо на кахлі. Хтось змушений сушити вологу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води теж немає. Ні питної, ні щоб помити руки", – зазначає АКСМ. .

Фото – АКСМ.

Що було далі

20 лютого, як повідомила АКСМ, до ситуації під'єдналося командування РФ:

"Посадова особа довела до відома військовослужбовців інформацію, що незабаром вони вирушать до пункту призначення. З приводу харчування питання залишається відкритим. До місця розташування хлопців ідуть місцеві жителі зі своїми продуктовими запасами. Але на всіх однаково їжі не вистачає".

Водночас АКСМ отримало інформацію, що військових везуть до пункту призначення:

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"У штабі прокоментували, що хлопців відправили до пункту призначення. Проте з'ясувалося, що не всіх. Це ж підтверджують місцеві жителі. Ба більше, посадовці (як повідомляє джерело) поставили хлопців та сфотографували з порожніми коробками сухпайків... Далі зв'язок із джерелом перервався. АКСМ чекає від нього відповіді на запитання: це були їхні особисті сухпайки і вони їх з'їли або звідки взялися ці коробки?".

Фото – АКСМ.

Нагадаємо, розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Відведення військ РФ